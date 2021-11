विहिरीत पडलेला बिबट्या पिंजऱ्यात बंदिस्त

अकोले |प्रतिनिधी| Akole

अकोले (Akole) शहरापासून जवळच असणाऱ्या गर्दनी (Gardani) गावचे शिवारात एक बिबट्या (Leopard) विहिरीत (Well) पडला होता. वनखात्याने (Forest Department) ग्रामस्थांच्या सहकार्याने अखेर त्याला विहरीत (Well) सोडलेल्या पिंजऱ्यात बंदिस्त करीत बाहेर काढले. गर्दनी शिवारात भक्ष्याच्या शोधात असणारा बिबट्या (Leopard) मध्यरात्रीच्या सुमारास गावापासून सुमारे अर्धा किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या वसंत मंडलिक यांचे विहरीत (Well) पडला. सकाळी विहिरीजवळ गेलेल्या मंडलिक यांचे लक्षात ही बाब आली.