बिबट्याचा बछडा मृतावस्थेत आढळला

भाळवणी | प्रतिनिधी

पारनेर (Parner) तालुक्यातील वडगाव आमली (Vadgoan Amali) परीसरात गेल्या पंधरा दिवसांपासून बिबट्याचा (Leopard) वावर असून ग्रामस्थांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बिबट्याला पकडण्यासाठी वन विभागाकडून (Forest Department) पिंजरा लावण्यात आला आहे. मात्र बिबट्याला पकडण्यात वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांना (staff of the forest department) अद्यापही यश मिळाले नसतानाच मंगळवारी येथील एका विहिरीत बिबट्याचा बछाडा मृतावस्थेत (leopard found dead in a well) आढळून आला.