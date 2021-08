अवघ्या 9 टक्के लोकांनी घेतले दोन्ही डोस

16 जानेवारीपासून जिल्ह्यात करोना लसीकरणाची मोहीम (Corona vaccination campaign in the district) सुरू झाली. प्रारंभी आरोग्य कर्मचारी (Health workers), त्यानंतर फ्रंटलाईन कर्मचार्‍यांचे लसीकरण (Vaccination of frontline employees) करण्यात आले. सध्या जिल्ह्यात (District) 38 लाख 87 हजार 545 नागरिकांच्या लसीकरणाचे उद्दिष्ट आहे. त्यापैकी आतापर्यंत 9 लाख 35 हजार 132 नागरिकांना पहिला डोस, तर 3 लाख 60 हजार 204 जणांना दुसरा डोस देण्यात आला आहे. असे एकूण आतापर्यंत 12 लाख 95 हजार 336 डोस संपले आहेत.