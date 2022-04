जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेमध्ये (Zilha Parishad General Meeting) झालेले ठराव डावलून केलेल्या सेस निधीचे नियोजन (Funding planning) असो अथवा पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी वाटप (Allocation of funds of the Finance Commission) प्रशासक लीना बनसोड (Administrator Leena Bansod) यांच्या सूचनेनुसार प्रशासनाने मागील चुकांची दुरुस्ती करत मागील 11 वर्षांपासून नियमबाह्य पद्धतीने केलेल्या प्रतिनियुक्त्याही रद्द करण्यात आल्या आहेत.त्यामुळे प्रशासनातर्फे या भूमिकेचे स्वागत केले जात आहे.