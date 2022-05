सर्पदंश उपचार व्यवस्थापनावर कार्यशाळा

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातर्फे ( Zilla Parishad Health Department ) केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार (Union Minister of State for Health and Family Welfare Dr. Bharti Pawar) यांच्या संकल्पनेतून जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा परिषदेच्या कै. रावसाहेब थोरात सभागृहात सर्पदंश उपचार व्यवस्थापन (Snake bite treatment management)यावर पावसाळापूर्व नियोजनासाठी जिल्ह्यातील अतिदुर्गम भागात काम करणार्‍या पथकातील डॉक्टरांसाठी एक दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते.