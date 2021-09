कामगारांचे कुटुंबियांसह उपोषण

सिन्नर । प्रतिनिधी Sinnar

तालुक्यातील मुसळगाव Sinnar- Musalgaon येथील सहकारी औद्योगिक वसाहतीतील केला ग्रुपच्या Kela Group तीन कंपन्यांमधील पस्तीस ते चाळीस कामगारांची जमशेदपूर येथील प्लान्टमध्ये बदली करण्यात आल्याने संतप्त झालेल्या कामगारांनी शिवछावा संघटनेच्या नेतृत्वाखाली Agitation Under the leadership of Shivchhava Sanghatna तहसील कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर उपोषणसुरू आहे.