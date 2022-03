बांधकाम कामगारांची नोंदणी न केल्यास काम बंद

सातपूर । प्रतिनिधी Satpur

बांधकाम कामगारांची ( Construction Workers ) बांधकाम व्यवसायिक ( Builders )किंवा विकासकाने दहा पेक्षा जास्त संख्या असलेल्या त्या कामगारांची नोंद कामगार उपायुक्त कार्यालयात (Registration of Construction workers in the office of the Deputy Commissioner of Labor ) न केल्यास महाराष्ट्र बांधकाम इमारत व इतर कल्याणकारी मंडळ अधिनियमानुसार नियम 263 अन्वये तात्काळ ते बंद करण्यात येणार आहे. पुढील कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती नाशिक विभागाचे कामगार उपायुक्त विकास माळी (Vikas Mali, Deputy Commissioner of Labor, Nashik)यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.