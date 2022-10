पालकमंत्र्यांच्या मध्यस्थीने साखळी उपोषण मागे

माजी नगरसेवक दिनकर पाटील व शिवसेना शिंदे गट महानगरप्रमुख बंटी तिदमे मध्यस्थीने पालकमंत्री दादा भुसे (Guardian Minister Dada Bhuse) यांची भेट करून त्यांनी येत्या काही दिवसांतच या विषयावर उपमुख्यमंत्री तथा गृहराज्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy Chief Minister and Minister of State for Home Devendra Fadnavis) यांची भेट करून देऊन सदर प्रश्न मार्गी लावून देण्याचे आश्वासन देत साखळी उपोषण मागे घेतले.