जनतचा विश्वास कायम राखणार : बनकर

निसाकाचे (NISAKA) माजी चेअरमन, पिंपळगाव (pimpalgaon)-लासलगाव (lasalgaon) बाजार समितीचे माजी सभापती (Former Chairman of the Market Committee), सामाजिक राजकीय क्षेत्रातील ज्येष्ठ नेते तानाजी बनकर (Senior leader Tanaji Bunkar) यांचा 68 वा वाढदिवस कादवाचे चेअरमन श्रीराम शेटे (Shriram Shete, Chairman, Kadava), आमदार दिलीप बनकर (MLA Dilip Bankar) यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाला.