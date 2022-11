'या' दिवशी रंगणार ‘आम्ही भारताचे लोक’ विचार संमेलन

नाशिक । प्रतिनिधी | Nashik

७४ व्या भारतीय संविधान दिनाचे (Indian Constitution Day) औचित्य साधून शासकीय अधिकारी व कर्मचारी बहुउद्देशीय संघटना (Government Officers and Employees Multipurpose Organization) व आम्ही मार्गदीप प्रतिष्ठान (औरंगाबाद) यांच्या संयुक्त विद्यमानाने ‘आम्ही भारताचे लोक’ (We are the people of India) या दुसरे विचार संमेलन रविवारी (दि.२७) रावसाहेब थोरात सभागृह येथे होणार आहे.