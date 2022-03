आम्ही बी पहिलवान; एकदा होऊनच जाऊद्या

चंद्रकांत पाटलांनी तयारी करावी तुम्हीही पहिलवान असाल तर आम्हीही पहिलवान आहेत(We are wrestlers; Let's go once ). मुंबईत शिवसेनाप्रमुख नसते तर काय परिस्थिती असती हे गुलाबराव पाटलांनी सांगण्यापेक्षा चंद्रकांत पाटलांना जास्त माहिती असल्याचा टोला लगावला

पाच राज्याच्या निकालांमध्ये चार राज्यात भाजपला यश मिळाल्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेबाबत भाजपचा आत्मविश्वास वाढला असेल मात्र मुंबई मराठी माणसाची आणि शिवसेनेची असून 1966 पासून शिवसेनेचे मुंबईशी नाते असल्याचे मत लासलगाव दौर्‍यावर आलेले राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.