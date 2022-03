पाणी योजनेची गावे तहानलेलीच

सिन्नर। प्रतिनिधी | Sinnar

मनेगावसह (manegaon) 22 गाव पाणीपुरवठा योजनेच्या (Water supply scheme) नवीन पाईपलाईनच्या टेस्टिंगच्या नावाखाली सर्व गावांना होणारा पाणीपुरवठा (Water supply) बंद झाला असून टेस्टिंगच्या नावाखाली या गावांना वेठीस धरणे थांबवा अशी मागणी बाजार समितीचे माजी सभापती अरुण वाघ (Arun Wagh, former chairman of the market committee) यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केली आहे.