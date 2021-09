विठ्ठल-रुख्मिणी मूर्ती प्राणप्रतिष्ठा

वावी । वार्ताहर Vavi-Sinnar

श्री संत सेना महाराज पुण्यतिथी उत्सवानिमित्त (Shri Sant Sena Maharaj Punyatithi Utsava) संत सेना महाराज व विठ्ठल रुक्मिणी मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा (The prestige of the idol of Vitthal Rukmini) सोहळा उत्साहात संपन्न झाला.