गायकवाड यांच्या कार्यालयाची तोडफोड

रविवारी रात्री साडेदहा वाजेच्या सुमारास मोरे हे कार्यालयात असताना मागील भांडणाची कुरापत काढून जयराम गंगाधर मोरे (Jayaram More), गंगाधर मोरे (Gangadhar More), रंगनाथ मोरे (Rangnath More), शंकर मोरे (Shankar More) हे चौघे जण आले व त्यांनी ऑफिसमधील खुर्च्या टेबल व इतर सामानाचे मोठ्या प्रमाणात तोडफोड करून नुकसान केले.