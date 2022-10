रोजगारासाठी स्वदेशी वस्तू वापरा : डॉ. पवार

वस्तूंचा म्हणजे स्वदेशी वस्तूंचा (indigenous goods) जास्तीत जास्त वापर करावा, असे आवाहन केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार (Union Minister of State for Health and Family Welfare Dr. Bharti Pawar) यांनी केले.