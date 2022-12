केंद्रिय मंत्री गडकरींच्या हस्ते होणार 'या' प्रकल्पांचे लोकार्पण

केंद्रिय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी (Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari) यांच्या हस्ते रविवार 18 डिसेंबर रोजी दुपारी 3.30 वाजता इगतपुरी (igatpuri) येथे होणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार (Union Minister of State for Health and Family Welfare Dr. Bharti Pawar) यांनी दिली आहे.