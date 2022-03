दोन लाख विद्यार्थ्यांना शाळेतच लस

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

करोना प्रतिबंधक लसीकरणाच्या( Corona Vaccines ) चौथ्या टप्प्यात 12 ते 14 वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांचे लसीकरण (Vaccination of students in the age group of 12 to 14 years )शाळेतच केले जाणार आहे. विद्यार्थ्यांना उन्हाळी सुट्या लागू होण्यापूर्वीच त्यांना कोअर बीव्हॅक्स (Core Bevax Vaccines )ही लस देण्यात येणार आहे.जिल्ह्यातील एकूण 1217 शाळांमधील दोन लाख 21 हजार 841 विध्यार्थ्यांना ही लस मिळेल.