वणीजवळ अपघात; दोन युवक ठार

वणी - कळवण रस्त्यावरील (Vani Kalwan Road ) बोरीचापाडया ( Boricha Pada )नजीक भरधाव पिकअपने मोटरसायकला दिलेल्या धडकेत भातोडे ( Bhatode )येथील दोन तरुन ठार झाले आहे ( Death of Two Youths In an Accident ) .