इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे नाशिकला होणार त्रैवार्षिक अधिवेशन

अधिवेशना करीता उद्घाटक म्हणून भारत सरकारचे माजी कृषी मंत्री शरद पवार (Former Agriculture Minister Sharad Pawar) उपस्थित राहणार आहे. प्रमुख मार्गदर्शक कॉम्रेड अतुल कुमार अंजान, महावितरण कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल (Vijay Singhal, Chairman and Managing Director of Mahavitaran Company), यांना निमंत्रित करण्यात आलेले आहे.