मागण्यांसाठी आदिवासींचा महसूल कार्यालयावर मोर्चा

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (Marxist Communist Party) व नाशिक जिल्हा किसान सभेच्या (Nashik District Kisan Sabha) वतीने येथील महसूल आयुक्त कार्यालयावर (Office of the Commissioner of Revenue) विविध मागण्यांसाठी आदिवासींच्या वतीने विराट मोर्चा काढण्यात आला. संपूर्ण जिल्ह्यातून या मोर्चामध्ये आदिवासी बांधव (tribal community) सहभागी झाले होते.