दिंडोरीत आदिवासी समूह क्लस्टर

दिंडोरी

विधानसभा प्रभारी उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ (Deputy Speaker in charge of the Assembly Narhari Jhirwal )यांच्या संकल्पनेतून महाराष्ट्रातील पहिले आदिवासी औद्योगिक समुह क्लस्टर (The first tribal industrial cluster in Maharashtra ) दिंडोरीत ( Dindori ) होणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थ संकल्पात करताच दिंडोरी तालुक्यात त्याचे स्वागत करण्यात आले असून विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांचे जिल्ह्यात कौतुक होत आहे.