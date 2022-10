आदिवासी फर्निचर घोटाळा: 'या' तारखेला होणार पुढील सुनावणी

वित्तीय व प्रशासकीय मान्यता (Financial and administrative approval) नसतांनाही खरेदी करण्यात आली होती. राज्याच्या लेखा संचालनालयाने (Directorate of Accounts) या खरेदी प्रक्रियेवर आक्षेप घेत, ठेकेदारांना (contractors) बिले (bils) देण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे या खरेदीला स्थगिती होती. तरीही ही खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. त्यामुळे तक्रारदारांनी अखेर उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने या खरेदी प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचे मान्य करत, विभागाला चौकशी करून संबधितांवर कारवाईचे आदेश दिले होते.