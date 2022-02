शिक्षणाने आदिवासी समृद्धः डॉ.पवार

अभोणा । वार्ताहर | Abhona

‘शिक्षणामुळे (education) आदिवासी समाज (tribal community) समृद्ध होऊन सामाजिक (social), राजकीय (political) व शैक्षणिक क्षेत्रात (education sectior) कर्तृत्वाचा ठसा उमटवू शकला’ असे प्रतिपादन केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार (Union Minister of State for Health and Family Welfare Dr. Bharti Pawar) यांनी केले.