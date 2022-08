वृक्ष मोफत प्राणवायू देणारे सजीव स्त्रोत: मोरे

अशा प्रकारे संपूर्ण भारतभर एक कोटी वृक्ष लागवड (tree plantation) व संवर्धन करून मोफत मिळणार्‍या ऑक्सिजनचे कारखाने (oxygen factories) उभे करण्याचा संकल्प असल्याचे प्रतिपादन श्री स्वामी समर्थ गुरुकुल पीठ त्र्यंबकेश्वरचे (Shri Swami Samarth Gurukul Peeth Trimbakeshwar) युवा प्रबोधक व बाल संस्कार विभागाचे प्रमुख नितीन मोरे (Nitin More, youth instructor and head of the child welfare department) यांनी केले आहे.