तलाठी दप्तर तपासणीमुळे कामकाजात पारदर्शकता

नाशिकरोड । प्रतिनिधी Nashikroad

.तलाठी दप्तर तपासणीमुळे Record inspection of Talathi Offices महसूल विभागाच्या कामकाजात पारदर्शकता व गतिमानता Transparency and speed in the functioning of the revenue department येऊन महसूल विभागाचे कामकाज अधिक लोकाभिमुख होण्यास मदत होणार असून प्रलंबित कामांचा निपटाराही होण्यास मदत होणार आहे, असे मत विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे Divisional Commissioner Radhakrishna Game यांनी व्यक्त केले.