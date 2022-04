बाजार समित्यांवर प्रशासक नेमणार; सहकार सचिवांचे आदेश

राज्याच्या सहकार सचिवांनी याबाबतचे आदेश काढले (The Secretary of State for Co-operation issued the order )असून राज्यभरातील जिल्हा उपनिबंधकांनी संबंधित बाजार समित्यांवर प्रशासकांची नियुक्ती करावी, असे या आदेशात म्हटले आहे. यामुळे दिंडोरी व लासलगाव वगळता तसेच घोटी, सटाणा, नामपूर, उमराणे सोडून सर्व बाजार समित्यांवर प्रशासकांची नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे.

जिल्ह्यात एकूण 17 कृषी उत्पन्न बाजार समित्या असून त्यांच्या संचालक मंडळाची मुदत गतवर्षी संपुष्टात आलेली आहे. मात्र, गतवर्षी असलेल्या कोविड संकटामुळे या बाजार समित्यांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. यासंदर्भात शासनाने वेळोवेळी आदेश काढलेले होते. तर, काही बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळांनी मुदतवाढ घेतलेली आहे.