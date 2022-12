सर्व शासकीय व खाजगी आश्रमाची सखोल चौकशी करा: खैरे

सर्व शासकीय व खाजगी अनाथाश्रम (Government and private orphanages) व आधाराश्रमाची सखोल चौकशीचे आदेश (Order of inquiry) देण्यात यावे असे निवेदन (memorandum) राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अंबादास खैरे (NCP Youth Congress City President Ambadas Khaire) यांनी महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा (Minister for Women and Child Development Mangalprabhat Lodha) यांना पाठविले आहे.