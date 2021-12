संमेलनात पुस्तक प्रकाशनांचा विक्रम होणार

There will be a record of book publications

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

94व्या साहित्य संमेलनामध्ये पुस्तक प्रकाशनाचा विक्रम होण्याची शक्यता आहे. ज्याना पुस्तक प्रकाशन करावयाचे आहे अशा 264 लेखक ,प्रकाशकांनी नाव नोंदणी केलेली आहे, अशी माहिती साहित्य प्रकाशन समितीचे प्रमुख सुभाष सबनीस यांनी दिली.

या संमेलनामध्ये प्रथमच गुगल फॉर्मच्या माध्यमातून ऑनलाईन नोंदणी करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. लेखकाला सन्मानाने आपल्या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात यावे म्हणून साहित्य प्रकाशन समितीचे सर्व सदस्य परिश्रम घेत आहेत. गेल्या पंधरा दिवसांपासून समिती सदस्य काम करीत असून नियोजन पूर्ण झाले आहे.

प्रत्येक लेखक अथवा प्रकाशकाला पुस्तक प्रकाशनाचा आनंद मिळेल अशी व्यवस्था समितीच्या वतीने करण्यात आलेली आहे. आजपर्यंत कोणत्याही संमेलनात अशा प्रकारे प्रकाशन व्यवस्था नसावी असे वाटते. एवढी पुस्तके प्रकाशित होण्याचा हा बहुदा विक्रम असावा. या दोनशे चौसष्ट पुस्तकांबरोबरच शासनाच्या वतीने प्रकाशित होत असलेल्या महाराज सयाजीराव गायकवाड यांच्या जीवनावरील पुस्तकांच्या प्रकाशनासह जवळपास तीनशेपेक्षा जास्त पुस्तकांचे प्रकाशन होईल असा विश्वास समिती प्रमुख सुभाष सबनीस उपप्रमुख प्रवीण जोंधळे, विजयकुमार मीठे, प्रकाश कोल्हे यांनी व्यक्त केला आहे.

या प्रकाशनाच्या कार्यक्रमासाठी नाशिककर साहित्य रसिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे असे आवाहन समितीच्यावतीने करण्यात आले आहे