विनापरवानगी वृक्षतोड केल्यास लाखाचा दंड

महापालिका आयुक्त तथा सभापती कैलास जाधव (Municipal Commissioner and Chairman Kailas Jadhav) यांच्या अध्यक्षतेखाली वृक्ष प्राधिकरण समितीची बैठक नुकतीच झाली. महाराष्ट्र (maharashtra) (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण (Protection of trees) व जनत अधिनियम 1975 मध्ये पर्यावरण मंत्रालयामार्फत (Ministry of Environment) करण्यात आलेल्या सुधारणांसंदर्भातील प्रस्तावावर या सभेत चर्चा करण्यात आली. त्यानुसार महापालिका क्षेत्राच्या 33 टक्के क्षेत्रावर वृक्षलागवड (Tree planting) अर्थात हरित अच्छादन निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.