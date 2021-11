...तर शाळांवर कारवाई होणार

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

महाराष्ट्र राज्यातील Maharashtra State सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे Compulsory teaching and learning of Marathi language करण्याबाबत अधिनियम 2020 अंतर्गत सक्तीचा असलेला मराठी विषय शिकवत नसलेल्या शाळांवर कारवाई Action on schoolsहोणार आहे. यानुसार एक लाख रुपयांपर्यत शाळांवर कारवाई केली जाणार असून याबाबत शाळांकडून खुलासा मागितला जाणार आहे.