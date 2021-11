...तर 5 हजार रुपये दंड!

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

करोनाच्या तिसर्‍या लाटेच्या संभाव्य धोक्याच्या Possible third wave of corona पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने दिलेल्या निर्देशांनुसार नाशिक शहरात विनामास्क without mask फिरणार्‍यांविरोधात महापालिकेची कारवाई तीव्र होणार आहे.