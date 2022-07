गिरणा नदीच्या पुरात उडी घेणारा तरूण बेपत्ता

मालेगाव । प्रतिनिधी Malegaon

गिरणा नदीस (Girna River)आलेल्या पुरात ( Flood ) पुलावरून उडी मारून पोहण्याचे धाडस (Dared to jump off the bridge and swim)दाखविणार्‍या तरूणाची स्टंटबाजी अंगलट आल्याचे दिसून येत आहे. पुलावरून नदीपात्रात उडी मारल्यानंतर हा तरूण पाण्याबाहेर आलाच नसल्याने त्याचा अग्निशमन दलाच्या जवानांतर्फे नदीपात्रात शोध घेण्याचे काम काल दिवसभर सुरू होते. या घटनेने शहरात खळबळ उडाली आहे.