कर्मवीरांचे कार्य प्रेरणादायी

यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून आमदार माणिकराव कोकाटे (MLA Manikrao Kokate), माजी आमदार राजाभाऊ वाजे (Former MLA Rajabhau Waje), संस्थचे अध्यक्ष डॉ. तुषार शेवाळे, सरचिटणीस निलीमा पवार (Nilima Pawar), रयत शिक्षण संस्थेचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड. भगिरथ शिंदे (Vice President of Rayat Shikshan Sanstha Adv. Bhagirath Shinde), व्ही. एन. नाईक शिक्षण संस्थेचे कोंडाजी आव्हाड (V. N. Kondaji Awhad of Naik Shikshan Sanstha), मविप्र संचालक हेमंत वाजे, उपसभापती राघो आहिरे, चिटणीस डॉ. सुनिल ढिकले, सरपंच अनिल तांबे, उपसरपंच लता वाघ, पोलिस पाटील ज्योती तांबे उपस्थित होते.