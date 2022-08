पदवीधर प्राथमिक पतसंस्थेचे कार्य प्रेरणादायीः आ. डॉ. तांबे

संस्थेची 21 वार्षिक सर्वसाधारण सभा खेळीमेळीच्या वातावरणात झाली. त्यावेळी तांबे बोलत होते. अध्यक्षस्थानी राज्याचे कोशाध्यक्ष भास्कर भदाने (State Treasurer Bhaskar Bhadane) होते. याप्रसंगी संस्थापक अध्यक्ष मार्गदर्शक विठ्ठलराव धनाईत (Founder President Mentor Vitthalrao Dhanait), विभागिय अध्यक्ष व संस्थेचे चेअरमन महारू निकम (Departmental President and Chairman of the Institute Maharu Nikam), विभागचे अध्यक्ष अंबादास अहिरे, सरचिटणीस संजय बोरसे, कार्याध्यक्ष मोतीराम सहारे, जयराम महाजन सर्व संचालक आणि शिक्षण विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.