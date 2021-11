निलंबनाची कारवाई रद्द करावी

ते त्वरित रद्द करावे. अशी मागणी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण राज्यमंत्री (Union Minister of State for Health and Family Welfare) डॉ. भारती पवार (dr. bharti pawar) यांनी केली आहे. कर्मचार्‍यांना त्यांच्या मागण्यांचा विचार करत त्यांच्याशी संवाद साधून यावर तोडगा काढणे गरजेचे आहे. त्यांच्यावर केलेली निलंबनाची कारवाई (suspension action) रद्द करावी अशी मागणी पवार यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री (CM) व परिवहन मंत्री (Minister of Transport) यांच्याकडे केली आहे.