मुद्रांक नोंदणीबाबत महत्वाची बातमी; वाचा सविस्तर

नाशिक । प्रतिनिधी । Nashik

नोंदणी महानिरीक्षक (Inspector General of Registration) व मुद्रांक नियंत्रक कार्यालयात (Office of Controller of Stamps) यापूर्वी फ्लॅट, शॉप, ऑफिसेसच्या प्रथम विक्री करारनाम्याकरिता नोंदणी केली जात होती. मात्र आता या कार्यालयात न जाता बांधकाम व्यावसायिकांच्या कार्यालयातच (builder's office) ही सुविधा ग्राहकांना (customers) उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने (state government) घेतला आहे. यामुळे ग्राहकांचा वेळ व मनस्ताप कमी होणार आहे...