समस्या दिंडोरीची: पुरवठा विभागात रेशनकार्डच नाही; पालकमंत्र्यांनी लक्ष देण्याची मागणी

परंतु जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ (Guardian Minister Chhagan Bhujbal) ज्या विभागाचे मंत्री आहेत, त्याच विभागाला सर्वसामान्य नागरीक कंटाळले असून पुरवठा विभागात (Supply department) रेशनकार्ड (rashan card) मिळवण्यासाठी चकरा माराव्या लागत आहेत. परंतु मागील चार महिन्यांपासून कोरे रेशनकार्ड नसल्याने अवघ्या जिल्ह्यात पुरवठा विभागावर नाराजी व्यक्त केली जात आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री व महाराष्ट्र राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री (Minister of Food and Civil Supplies of the State of Maharashtra) नामदार भुजबळ साहेबांनीच या प्रकरणात लक्ष घालावे अशी अपेक्षा ग्रामीण भागातून व्यक्त केली जात आहे.