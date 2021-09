अन्न व औषध प्रशासनाच्या कारवाईत पोलीस करणार मदत

सातपूर । प्रतिनिधी Satpur

बंदी घालण्यात आलेल्या गुटखा Gutkha, पानमसाला Panmasala , सुगंधित तंबाखूची विक्री करणार्‍यांच्या विरोधातील अन्न व औषध प्रशासनाच्या कारवाईमध्ये action of the Food and Drug Administration आता पोलिसांची Police मदत घेण्यात येणार आहे. या प्रकरणात अनेकदा विलंब होत असल्याने गुन्हेगार सुटतात. त्यामुळे गुन्हा नोंदवण्यापासून त्वरित दोषारोपपत्र दाखल करण्याचे आदेश राज्य शासनाने जारी केले आहेत.