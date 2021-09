प्राणवायू प्रकल्पामुळे रुग्णांचे जीव वाचणार

सिन्नर । प्रतिनिधी Sinnar

आगामी काळात कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेचे संकेत (third wave of corona) मिळत असून कोरोनाचे नियम (Corona's rules) पाळून संसर्ग टाळता येईल. मात्र, तिसर्‍या लाटेचं (third wave) संकट आलंच तर त्याचा सामना करण्यासाठी ऑक्सिजन प्रकल्पाने (Oxygen project) रुग्णांना जीवदान मिळण्यासोबत आरोग्य विभागाला (Department of Health) बळ मिळेल असे प्रतिपादन आमदार माणिकराव कोकाटे (MLA Manikrao Kokate) यांनी केले.