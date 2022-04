सूर्यनमस्कारांचा नवा विश्व किर्तिमान; गिनिज बुकमध्ये नोंद

जवळपास दिड महिना चाललेल्या या उपक्रमात भारतासह (india) जगभरातील 176 देशांमधून 57 लाख योगसाधकांसह सुमारे सव्वा लाख संस्थांनी भाग घेत 114 कोटी सूर्यनमस्कार घातले. जगभरात इतक्या विस्तृत प्रमाणात आयोजित झालेल्या अशा दुर्मीळ उपक्रमाची नोंद (Record of rare undertaking) गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डसह (Guinness Book of World Records) ऑलिंपीया बुक ऑफ रेकॉर्डस् (Olympia Book of Records) व वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्डस्मध्ये (World Book of Records) झाल्याची माहिती या आंतरराष्ट्रीय उपक्रमाचे प्रकल्प संयोजक डॉ. संजय मालपाणी (Project Coordinator Dr. Sanjay Malpani) यांनी दिली.