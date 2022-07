सीएमसीएस महाविद्यालयाचे नामकरण

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

मराठा विद्या प्रसारक समाज नाशिक ( Maratha Vidyaprasarak Samaj Sanstha, Nashik ) संचलित सीएमसीएस महाविद्यालयाचे( CMCS College) अ‍ॅड. नामदेवराव ठाकरे कॉमर्स मॅनेजमेंट अँड कॉम्प्यूटर सायन्स कॉलेज (Adv. Namdevrao Thackeray College of Commerce Management and Computer Science) असे नामकरण संस्थेच्या सरचिटणीस नीलिमा पवार (General Secretary Of MVP Neelima Pawar) यांच्या हस्ते झाले.