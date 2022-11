निफाडला आता मल्टी मॉडेल लॉजिस्टीक पार्क

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

निफाड ( Niphad ) येथील ड्रायपोर्ट प्रकल्पाऐवजी तेथेे मल्टी मॉडेल लॉजेस्टीक पार्क (Instead of a dryport project, there is a multi-modal logistics park in Niphad)होणार असून गेली दोन वर्ष महाविकास आघाडीने जागा देण्यात घोळ घातल्याने शेेवटी हा मार्ग निवडण्यात आला आहे. त्यांच्या अपयशाचे खापर दुसर्‍यावर फोडण्यासाठी ते संभ्रम निर्माण करीत आहेत, असे केंंद्रीय आरोेग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार (Union Minister of State for Health Dr. Bharti Pawar)यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.डॉ.पवार यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध विषयावर संंबंंधीत अधिक़ार्‍यांंच्या बैठका घेतल्या. त्यानंतर त्या पत्रकांरांंशी बोेलत होत्या.