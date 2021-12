संमेलनातील भोजनास मिळाला मोठा प्रतिसाद

नाशिक | प्रतिनिधी Nashik

नाशिकचे साहित्य संमेलन Marathi Literary Convention in Nashik हे एक यादगार संमेलन म्हणून ओळखले जाणार आहे. यात विशेष एक गोष्ट अनुभवायला मिळाली ती म्हणजे सर्व सामान्यांना आपले वाटावे अशी व्यवस्था करण्यात आली होती. तीन दिवसांच्या संमेलनात सुमारे 20 ते 30 हजार लोकांनी दोन वेळच्या भोजनाचा अस्वाद घेतला People dined at the literary convention .