लाड कमेटी परिशिष्टातील अट रद्द करण्याची शिफारस

नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे आयुक्त (Commissioner of the Directorate of Municipal Administration) तथा संचालकांकडे करावी, असे पत्र जिल्हा प्रशासन अधिकारी किरण देशमुख (District Administration Officer Kiran Deshmukh) यांनी दिले असून नांदगाव नगरपरिषदने (Nandgaon Municipal Council) त्यादृष्टीने प्रयत्न करणार असल्याची लेखी हमी दिल्यानंतर गेल्या सहा दिवसापासून जुन्या तहसील कार्यालयाजवळ सुरू असलेले साखळी उपोषण मागे घेण्यात आले.