बालविवाहांचे वाढते प्रमाण चिंताजनक

बागलाण तालुक्यातील (baglan taluka) ज्या गावात बालविवाह (Child marriage) होतील व याबाबत माहिती असूनही संबंधित गावातील सरपंच (sarpancha), ग्रामसेवक (Gramsevak) व तलाठी (talathi) तक्रार देण्यास हलगर्जीपणा करतील त्यांच्यावर बालविवाह प्रतिबंध कायद्यान्वये (Child Marriage Prohibition Act) कठोर कारवाई करण्याचा इशारा राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या व माजी आ. दीपिका चव्हाण (Member of State Women's Commission and former MLA. Deepika Chavan) यांनी दिला आहे.