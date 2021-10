विद्यार्थ्यांच्या क्षमता भरून काढण्याचे आव्हान

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

मला दोन मुले आहेत. ती यंदा दहावीत आहेत. त्यांच्या अभ्यासासाठी तर शाळा School सुरू व्हायलाच पाहिजेत. पण शाळा म्हणजे फक्त अभ्यास आहे का? शाळेमुळे मुलांच्या अनेक क्षमता आणि जाणिवा विकसित होतात School develops many abilities and perceptions of children. शिस्त पाळणे, शांतपणे बसून ऐकून घेणे, आत्मविश्वासाने समोरच्या व्यक्तीकडे बघत आपले म्हणणे मांडणे, मोठ्यांविषयी आदराची भावना जोपासणे, घरून आणलेला डबा खाणे, डब्यातील पदार्थ एकमेकांना वाटणे, शाळा सकाळची असेल तर लवकर उठणे अशा अनेक छोट्या छोट्या गोष्टींतून मुलांचा व्यक्तिमत्त्व विकास होत असतो. लिहिणे, बोलणे, वाचणे, ऐकणे आणि जे ऐकले त्यावर मनन करणे अशा जाणिवा विकसित व्हायला शाळेतच मदत होते.