रेशनचा दहा टन तांदूळ जप्त

देवळा । प्रतिनिधी Devla

गुजरात राज्यात मालेगाव येथून अवैधरित्या विक्रीसाठी For sale illegally नेला जात असलेला स्वस्त धान्य दुकानातील 1 लाख 50 हजार रूपये किंमतीचा 10 हजार किलो तांदुळाचा साठा Stocks of rice विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ. बी.जी. शेखर यांनी नियुक्त केलेल्या विशेष पोलीस पथकाने उमराणेजवळ Umrane छापा मारून जप्त केला. या कारवाईने रेशनच्या धान्याचा काळाबाजार Black market of ration grainsकरणार्‍यांचे धाबे दणाणले आहे.