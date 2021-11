शिक्षक व विद्यर्थ्यांनी मराठी साहित्य संमेलनात सहभागी व्हावे

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

साहित्य आणि शिक्षक Literature and teachers यांचा फार जवळचा संबंध असून शिक्षक फक्त साहित्याचे अध्यापन करत नाही तर मातृभाषेचे संवर्धन करीत असतात. साहित्य संमेलन हा विद्यार्थी जीवनातील अतिशय महत्वाचा बिंदू असून शिक्षक व विद्यार्थ्यानी नाशिक येथे होणार्‍या 94 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात 94th All India Marathi Literay Convention मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासनी Deputy Director of Education Nitin Upasani यांनी महाकवी कालिदास कलामंदिरात झालेल्या मुख्याध्यापकांच्या सहविचार सभेत व्यक्त केले.