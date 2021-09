ही काळजी घ्या फेसबुक अकाउंट हॅक होण्यापासून

अकाउंट हॅक होण्यापासून कसे वाचाल?

फेसबुक लॉगिन केल्यावर होमपेजच्या उजव्या बाजूच्या सेटिंग्जवर क्लिक करा. General, Security and Login, Privacy, Timeline and Tagging Ago options असतील. तिथे Security and Login वर क्लिक कराSetting Up Extra Security या पर्यायात असणार्‍याUse two-factor authentication वर क्लिक करा. तिथे तुमचा मोबाइल नंबर टाका ज्यावर फेसबुक लॉगिन करताना एक ओटीपी येईल.तो कोड आणि तुमचा फेसबुकचा पासवर्ड हे दोन्ही वापरूनच तुम्ही फेसबुक लॉगिन करू शकाल.