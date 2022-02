अचूक रीडिंग घ्या; अन्यथा कठोर कारवाई

नाशिकरोड ।प्रतिनिधी Nashikroad

कोणत्याही परिस्थितीत प्रत्येक वीजमीटरचे रीडिंग reading of the electricity meter शंभर टक्के अचूक झालेच पाहिजे. चुकीच्या वीजबिलांमुळे ग्राहकांना होणारा मनस्ताप व महावितरणच्या महसुलाचे नुकसान अजिबात सहन केले जाणार नाही. मीटरचे अचूक रिडींग घेण्यात हयगय करणार्‍या मीटर रीडिंग एजन्सीज Meter reading agencies विरुद्ध महसुलाचे नुकसान केल्याप्रकरणी फौजदारी कारवाईसोबतच संबंधित कर्मचार्‍यांविरूध्द कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा निर्वाणीचा इशारा महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल Chairman and Managing Director of MSEDCL Vijay Singhal यांनी दिला.